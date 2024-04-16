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Наш район Южнопортовый

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Собянин: Для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Собянин: Для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Здесь для учащихся организованы пространства для отдыха Для студентов МГТУ имени Баумана в Москве был построен новый многофункциональный комплекс, о чем сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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