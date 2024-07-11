Наркотики, секс и жестокость в одном ряду с донат-магазинами: осенью появитс...

Наркотики, секс и жестокость в одном ряду с донат-магазинами: осенью появится российская маркировка игрАлександр Михеев, глава Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), сообщил о скором запуске эксперимента по маркировке видеоигр в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)