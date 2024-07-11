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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Наркотики, секс и жестокость в одном ряду с донат-магазинами: осенью появитс...

Наркотики, секс и жестокость в одном ряду с донат-магазинами: осенью появитс...

Наркотики, секс и жестокость в одном ряду с донат-магазинами: осенью появится российская маркировка игрАлександр Михеев, глава Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр (АПРИОРИ), сообщил о скором запуске эксперимента по маркировке видеоигр в России.

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