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Гана намерена перейти на расчёты в нацвалютах с Россией

Гана намерена перейти на расчёты в нацвалютах с Россией

Кроме того, ведутся переговоры о внедрении в стране карт «Мир». © Wikipedia С таким заявлением в рамках Ялтинского международного форума выступил президент делового совета Гана — Россия Лоуренс Авуку-Боатенг.

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