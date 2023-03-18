5% нижегородцев ездят в транспорте «зайцами»

Часть нижегородцев каждый день пренебрегают оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом рассказал руководитель компании ООО «Ситикард» Юрий Рябиков на заседании комиссии Городской Думы постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству.