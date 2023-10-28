78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Рукодельцева
    Достали эти мигранты, когда к ним уже жёсткие меры будут принимать? Запустили ценных специалистовНеизвестные прист...
  • Мария Калинина
    Ощущение,что и в кино откаты существуют,за роли.Стало известно, с...
  • Светлана Грушкина
    Эти мигранты и в других городах России ведут себя по хамски. Оборзели в край. Их просто надо выпроваживать из России.Бойца Питбуля под...

Аршавин: у «Зенита» нет права на ошибку в матче с «Ахматом»

Кроме того, петербуржцы должны не дать «Краснодару» расслабиться. Экс‑игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил о важности предстоящего матча петербургской команды против «Ахмата» в беседе с «Матч ТВ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх