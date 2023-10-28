Аршавин: у «Зенита» нет права на ошибку в матче с «Ахматом»

Кроме того, петербуржцы должны не дать «Краснодару» расслабиться. Экс‑игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин объяснил о важности предстоящего матча петербургской команды против «Ахмата» в беседе с «Матч ТВ».
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