Николай Травкин. Лекарство от авторитаризма

Политика как она естьПолитикаНиколай Травкин. Лекарство от авторитаризма Что у нас – авторитаризм или такая демократия? В обществе уже практически и не спорят – авторитаризм.Вернуться к статье155НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedАвтор просто дурачёк . Нет не было и не будит не когда государства с демократическим управлением - это даже в теории не возможно . Всегда и везде и во все времена было есть и будит единовластие хотя и замаскированное под что угодно и может называться как угодно - А РУЛИТ ОДИН . Читайте всемирную историю и думайте над прочитанным головой а не жопой .александр деевА как на счёт народного Вече в древней Руси? Или это не та форма демократии? Так что вы лжёте.В далёкие времена все решения принимались на народном собрании,Вече оно называлось.Собирался весь народ и принимал решение в мирное время кому руководить,а кто из воевод будет в войну командовать.Все друг друга знали,а значит могли и доверить верховодить собой.А теперь на выборах выбираем кота в мешке.Вернее за нас уже и решили и выбрали,кого им угодно,того и назначают.А при таком раскладе, никогда не будет порядка в стране.Хоть кого-то президент наказал из своих назначенцев? Я что-то не припомню.Наоборот тасует их как колоду карт,пересаживая с одного тепленького местечка ,в другое такое же тёплое.александр деевА как на счёт народного Вече в древней Руси? Или это не та форма демократии? Так что вы лжёте.В далёкие времена все решения принимались на народном собрании,Вече оно называлось.Собирался весь народ и принимал решение в мирное время кому руководить,а кто из воевод будет в войну командовать.Все друг друга знали,а значит могли и доверить верховодить собой.А теперь на выборах выбираем кота в мешке.Вернее за нас уже и решили и выбрали,кого им угодно,того и назначают.А при таком раскладе, никогда не будет порядка в стране.Хоть кого-то президент наказал из своих назначенцев? Я что-то не припомню.Наоборот тасует их как колоду карт,пересаживая с одного тепленького местечка ,в другое такое же тёплое.александр деевА как на счёт народного Вече в древней Руси? Или это не та форма демократии? Так что вы лжёте.В далёкие времена все решения принимались на народном собрании,Вече оно называлось.Собирался весь народ и принимал решение в мирное время кому руководить,а кто из воевод будет в войну командовать.Все друг друга знали,а значит могли и доверить верховодить собой.А теперь на выборах выбираем кота в мешке.Вернее за нас уже и решили и выбрали,кого им угодно,того и назначают.А при таком раскладе, никогда не будет порядка в стране.Хоть кого-то президент наказал из своих назначенцев? Я что-то не припомню.Наоборот тасует их как колоду карт,пересаживая с одного тепленького местечка ,в другое такое же тёплое.Владимир EвтушенкодурачОк, не будЕт, нИкогда. Учи русский язык, гнида.невозможно пишется вместе. Кого ты будИть собираешься, неуч?Владимир EвтушенкоВ вече не было демократии и на грамм. Там голосовали кошельки.Анатолий ЗотовИли группа во главе с одним. А русский надо подучить, чтобы понятно было.Villi sherbakА чему удивляться. Этот пропахший нафталинок борцун, так до сих пор и не опредилившийся за какой он лично путь развития России опять решил напомнить о себе. Коля о тебе уже давно забыли и помнят наверное пенсионеры только, а о том за что ты боролсяубей бог точно как и я не пмнят. А пенсишечка то утебя какая Нколаша. Неужели тыс. 15, в чем я очень сомневаюсь. Да и на счет накапала не малая сумма.Villi sherbakА может давай как в первобытном коммунизме было. Это будет еще круче. Правда ты дружок забыл простую истину. Народ и тогда слушал в основном бояр, на которых они ишачили и на Вече как правило принималось решение удовлетворяющее их мнение, а не народа.Аркадий ШацкийМы такое уже в конце 80-х, начале 90-х наслушались.Валерий ФедосеевТравкин это который в ЕБНовское правительство входил и собственное похищение организовал? Если это он, то жук хитрый.ольга решетниковаАвтор - дурак и провокатор. Не может быть "идеальной демократии" нигде, где более одного человека. Даже в семье - кто-то принимает решения; выслушает пожелания, доводы-аргументы - но решения принимает один. Да, изобразит коллективное принятие - но решение будет именно одного человека, главы семьи. Что уж говорить о крупных коллективах, или , тем более, о странах! Когда тысячи-миллионы людей, со своими "тараканами" и мыслями в голове - а нужно принять решение с пользой для страны. Невозможно удовлетворить хотелки каждого идиота. И все рвущиеся к власти - рвутся туда не с целью заботы о каких-то людях, а с целью получить право принимать решения.Владимир EвтушенкоКто бы мычал, но не шлюха ельцинская Травкин.Дым ДымычКак не крути, с развитием IT технологий, мир перейдёт от фазы строительства "полицейских государств", с последующим расширением, к цифровому контролю, на первом этапе понижающему ответственность власти, с окончательным переходом на цифровое авторитарное управление.Дым ДымычКак не крути, мир попал в цифровую яму из которой ему уже не суждено выбраться. Впереди нас ждёт Цифровой Коммунизм. Вот!Комментировать
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