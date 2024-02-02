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Царьград

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Враг открыто сообщает, что он враг! Люди требуют наказать клуб, где бойцу не включили "Я русский"

Враг открыто сообщает, что он враг! Люди требуют наказать клуб, где бойцу не включили "Я русский"

Инцидент в петербургском клубе из-за песни Шамана "Я русский" разозлил людей. Они требуют наказания для заведенияВ ночном клубе Петербурга "Зодиак" диджей отказался поставить трек Шамана "Я русский" по просьбе посетителя, сообщив, что это песня находится в бан-листе заведения, как и многие другие национальные мелодии.

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