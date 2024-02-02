Враг открыто сообщает, что он враг! Люди требуют наказать клуб, где бойцу не включили "Я русский"

Инцидент в петербургском клубе из-за песни Шамана "Я русский" разозлил людей. Они требуют наказания для заведенияВ ночном клубе Петербурга "Зодиак" диджей отказался поставить трек Шамана "Я русский" по просьбе посетителя, сообщив, что это песня находится в бан-листе заведения, как и многие другие национальные мелодии.