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«Коммерсант»: В Москве задержан гендиректор завода по производству взрывчатки

«Коммерсант»: В Москве задержан гендиректор завода по производству взрывчатки

В Москве задержан генеральный директор Завода имени Я. М. Свердлова Юрий Шумский. Как передает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию, он подозревается в мошенничестве из-за исполнения одного из контрактов на поставку взрывчатки.

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