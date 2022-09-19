«Коммерсант»: В Москве задержан гендиректор завода по производству взрывчатки

В Москве задержан генеральный директор Завода имени Я. М. Свердлова Юрий Шумский. Как передает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию, он подозревается в мошенничестве из-за исполнения одного из контрактов на поставку взрывчатки.