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Чипы из США не понадобятся: Китай внедряет новую программу для стимулирования внутренней полупроводниковой промышленности

Чипы из США не понадобятся: Китай внедряет новую программу для стимулирования внутренней полупроводниковой промышленности

Китай представил новую стратегию по стимулированию внутренней полупроводниковой промышленности в виде схемы субсидирования, направленной на усиление вычислительных мощностей и снижение зависимости от зарубежных технологий на фоне ограничений, введенных США.

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