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Царьград

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Al Jazeera сообщила о нехватке средств у армии Израиля

Al Jazeera сообщила о нехватке средств у армии Израиля

После боевых действий в Ливане и противостояния с Ираном израильская армия столкнулась с нехваткой средств.

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