Заммэра Москва Ликсутов: на МСД могут ввести платный проезд для жителей столицы

Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для жителей столицы могут сделать платным. Об этом газете "Коммерсантъ" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
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