Тульские десантники выносят тела украинских военных из Свердликово

Российские бойцы из эвакуационной группы 106-й гвардейской Тульской воздушно-десантной дивизии выносят тела погибших украинских военных после освобождения Свердликово в Курской области, поделился командир одного из подразделений тыла дивизии с позывным «Ворон», 1 марта сообщает РИА Новости.