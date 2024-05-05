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«Милан» и «Виртус» проявляют интерес к Ненаду Димитриевичу

Лидер УНИКСа попал в сферу интересов «Милана» и «Виртуса». 26-летний Димитриевич признан самым ценным игроком регулярки Единой лиги ВТБ.

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