Жители Архангельска и Северодвинска сдали на переработку более 2,2 тонны вторсырья

В акции «Не выбрасывай, а сдавай!» впервые принимали белый ПЭТ — упаковку от молочных продуктов.Более 2,2 тонны вторсырья собрали жители Архангельска и Северодвинска в рамках очередной акции «Не выбрасывай, а сдавай!».