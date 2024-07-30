Андреевой и Шнайдер придется играть в 30-градусную жару, матч Медведева состоится вечером

Опубликовано расписание олимпийского теннисного турнира на вторник, 30 июля. Матч 1-го круга в женском парном разряде россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер с австралийками Айлой Томлянович и Оливией Гадеки пройдет сегодня на 13-м корте стадиона «Ролан Гаррос» первым «запуском», в 14:30 по московскому времени.