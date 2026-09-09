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Газета.ру

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Экс-футболист Гладилин назвал €19 млн небольшой суммой за Головина

Экс-футболист Гладилин назвал €19 млн небольшой суммой за Головина

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отреагировал на информацию о том, что москвичи могут отдать за игрока «Монако» Александра Головина €19 млн .

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