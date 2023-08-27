В Лихославле провели спортивную встречу людей с ограниченными возможностями здоровья

22 августа в Лихославле прошла спортивная встреча людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были посвящены Всемирному дню физкультурника и 35-летию образования Всероссийского общества инвалидов, прошли под девизом «Дух движения».
22 августа в Лихославле прошла спортивная встреча людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были посвящены Всемирному дню физкультурника и 35-летию образования Всероссийского общества инвалидов, прошли под девизом «Дух движения».
Свежие комментарии