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В Лихославле провели спортивную встречу людей с ограниченными возможностями здоровья

В Лихославле провели спортивную встречу людей с ограниченными возможностями здоровья

22 августа в Лихославле прошла спортивная встреча людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были посвящены Всемирному дню физкультурника и 35-летию образования Всероссийского общества инвалидов, прошли под девизом «Дух движения».

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