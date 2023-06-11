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Вице-премьер Италии Таяни: вопрос принятия Украины в НАТО решится с завершением конфликта

Вице-премьер Италии Таяни: вопрос принятия Украины в НАТО решится с завершением конфликта

Вопрос о принятии Украины в Североатлантический альянс будет решаться с окончанием конфликта. Об этом заявил министр внешнеполитического ведомства Италии Антонио Таяни.

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