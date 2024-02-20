В Челябинской области трое браконьеров предстанут перед судом за отстрел косуль

Трое жителей Челябинской области ответят в суде за незаконную охоту. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еткульского района утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении троих жителей региона, обвиняемых в незаконной охоте с причинением значительного ущерба.