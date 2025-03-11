Военная помощь Украине со стороны США возобновлена. Об этом 11 марта заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав делегации киевского режима для переговоров в Саудовской Аравии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии