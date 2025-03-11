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В офисе Зеленского объявили о возобновлении военной помощи США

В офисе Зеленского объявили о возобновлении военной помощи США

Военная помощь Украине со стороны США возобновлена. Об этом 11 марта заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса, входивший в состав делегации киевского режима для переговоров в Саудовской Аравии.

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