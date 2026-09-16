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Царьград

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Автодор предупредил о дождях на трассе М-4 «Дон» 16 сентября

Автодор предупредил о дождях на трассе М-4 «Дон» 16 сентября

Автодор выпустил предупреждение для автомобилистов, передвигающихся по трассе М-4 «Дон» в границах Ростовской области: 16 сентября в дневное и вечернее время там ожидается дождь, который повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

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