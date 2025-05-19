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Детей-сирот, инвалидов и других нуждающихся в путевках все равно отправят в Анапу

Детей-сирот, инвалидов и других нуждающихся в путевках все равно отправят в Анапу

Это следует из госзакупок, на которые обратил внимание Daily StormНесмотря на ограничения на купание в Черном море, путевки для детей-сирот, инвалидов, ребят с тяжелыми заболеваниями и других нуждающихся все равно закупаются — и по-прежнему с направлением в Анапу.

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