Простейший рецепт печенья на молоке. Бюджетный вариант на каждый день

Печенье на молоке — это один из самых популярных и простых видов домашней выпечки. Благодаря молоку тесто получается мягким, нежным и слегка рассыпчатым, а готовые изделия радуют своим приятным вкусом и ароматом.
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