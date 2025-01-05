Власти Приморья объяснили причину замедления выдачи льготной ипотеки

Рост ключевой ставки Центробанка стал причиной замедления выдачи ипотечных кредитов по льготным программам, заявила первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Вера Щербина 5 января, сообщает ТАСС.
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