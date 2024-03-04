За минувшие 10 лет – с начала Русской весны на Юго-востоке Украины и по сей день – ко второму году боевых действий на Украине одним из ярких публичных лиц остается актер, режиссер, священник, политик и волонтер Иван Охлобыстин, один из тех, кто объявил награду за первый подбитый Абрамс.