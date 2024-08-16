Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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RT: пенсионера, над которым глумились ВСУ в Курской области, не нашли

RT: пенсионера, над которым глумились ВСУ в Курской области, не нашли

Дочь пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области, Светлана Петренко заявила, что не знает, где сейчас ее отец, а о том, что он ушел из дома, семье стало известно из видео в Интернете.

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