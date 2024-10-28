Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 691 подписчик

Премьер Грузии после выборов заговорил о дипотношениях с Россией: "Планов нет"

Премьер Грузии после выборов заговорил о дипотношениях с Россией: "Планов нет"

По словам Кобахидзе, Грузия пока не планирует восстанавливать дипотношения с соседней странойПосле того, как "Грузинская мечта" одержала победу на парламентских выборах, встал вопрос дальнейшего внешнеполитического ориентира Грузии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх