Нутрициолог рассказал, почему нельзя худеть без физкультуры

Что съесть, чтобы похудеть — один из самых распространенных вопросов от тех, кто хочет похудеть. Можно ли действительно нормализовать вес, только ограничив определенные продукты, либо, наоборот, включив отдельные продукты в рацион? На этот вопрос отвечает нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной иутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.