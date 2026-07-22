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Парламентская газета

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В Будапеште прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Мадьяра

В Будапеште прохожий плюнул в премьер-министра Венгрии Мадьяра

Неизвестный плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра на Западном вокзале в Будапеште. Инцидент произошел 22 июля во время презентации плана развития железнодорожной сети, сообщила пресс-служба правительства, пишет ТАСС.

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