После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США

Выборы в США привлекают внимание всего мира не только потому, что это одно из крупнейших и мощнейших государств планеты, но и потому, возможно в первую очередь потому, что США – самое агрессивное государство планеты, относящееся ко всему, что не является Соединёнными Штатами примерно также, как колонисты относились к индейцам.