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После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США

После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США

Выборы в США привлекают внимание всего мира не только потому, что это одно из крупнейших и мощнейших государств планеты, но и потому, возможно в первую очередь потому, что США – самое агрессивное государство планеты, относящееся ко всему, что не является Соединёнными Штатами примерно также, как колонисты относились к индейцам.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Согласен.
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14 час.
V
Valerij
Что означает : &quot;когда США не смогут больше ждать и вынуждены будут сами выступить против Пекина.&quot;? Это начнется 3-я мировая война. Они тоже тупые, будут ждать войны ? Лучше пусть Китай будет гегемоном, хотя непонятно, чем он хуже американцев.
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14 час.
Александр Зиборов
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2 час.

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