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ТАСС

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В Харьковской области ВСУ атаковали автомобиль ВГА с гуманитарным грузом

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль военно-гражданской администрации (ВГА) с гуманитарным грузом на освобожденной территории Харьковской области и пытались добить дронами сотрудников администрации, сообщил в Telegram-канале глава ВГА Виталий Ганчев.

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