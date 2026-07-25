В Харьковской области ВСУ атаковали автомобиль ВГА с гуманитарным грузом

ЛУГАНСК, 25 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль военно-гражданской администрации (ВГА) с гуманитарным грузом на освобожденной территории Харьковской области и пытались добить дронами сотрудников администрации, сообщил в Telegram-канале глава ВГА Виталий Ганчев.
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