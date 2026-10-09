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Царьград

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Осауленко рассказал, что делать туристам при краже вещей на отдыхе

Осауленко рассказал, что делать туристам при краже вещей на отдыхе

Александр Осауленко, глава ассоциации «Турпомощь», объяснил, как действовать туристам при краже вещей на отдыхе.

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