Песков переадресовал вопрос о якобы гибели командующего ЧФ Соколова в Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы гибели командующего Черноморским флотом Виктора Соколова, прямого ответа не дал, переадресовав тему в Минобороны РФ.
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