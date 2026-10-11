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Кандидат в президенты Франции предупредил, что Евросоюз скоро придушит страну

Кандидат в президенты Франции предупредил, что Евросоюз скоро придушит страну

Zuma/TASS Европейский союз скоро придушит Францию, поэтому стране пора выходить из состава ЕС и восстанавливать свою свободу.

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