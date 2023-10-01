80-летний практикующий врач гериатр: как сохранить ясность ума и избежать "токсичности" в пенсионном возрасте

ПАНАЦЕЯ ОТ СТАРОСТИ С годами многие пенсионеры всё чаще жалуются на состояние памяти. И если запоздалое поздравление с днём рождения – явление хоть и неприятное, но неопасное, то забытый на плите чайник может привести к беде.
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