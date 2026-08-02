Лазарева ответила хейтерам: «Постыдитесь сами»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на реакции к ее YouTube-интервью у Ирины Шихман.