Политика как он...
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Политика как она есть

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Лазарева ответила хейтерам: «Постыдитесь сами»

Лазарева ответила хейтерам: «Постыдитесь сами»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на реакции к ее YouTube-интервью у Ирины Шихман.

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