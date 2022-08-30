Куда записать школьника для дополнительного развития в Уссурийске

Куда записать школьника для дополнительного развития в Уссурийске

Современные дети помимо учебы в школе обычно посещают дополнительные занятия. Они развивают умственные навыки, помогают улучшить знания школьных предметов, обрести новых друзей и раскрыть потенциал ребенка.

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