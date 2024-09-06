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Подав заявку в БРИКС, Турция показала фигу ЕС

Подав заявку в БРИКС, Турция показала фигу ЕС

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Комментарии
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Федор Родников
Не верю я этому трёхжопому турку.🤣
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