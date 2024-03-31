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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Полное солнечное затмение может вызвать рост ДТП

Полное солнечное затмение может вызвать рост ДТП

Полное солнечное затмение произойдёт 8 апреля. В этот день возможен рост числа ДТП со смертельным исходом, считают учёные из университета Торонто и научно-исследовательского института Саннибрука (оба в Канаде).

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