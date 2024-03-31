Полное солнечное затмение может вызвать рост ДТП

Полное солнечное затмение произойдёт 8 апреля. В этот день возможен рост числа ДТП со смертельным исходом, считают учёные из университета Торонто и научно-исследовательского института Саннибрука (оба в Канаде).
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