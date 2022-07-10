В Приморье редкий хищник вернулся в родные места

В Приморье редкий хищник вернулся в родные места

Захватывающее видео одного из редчайших животных в мире, дальневосточного леопарда, получили специалисты национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае.

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