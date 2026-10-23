Мосбиржа в ноябре введет дополнительные ограничения на сделки с облигациями при сильном колебании цен.
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"ЦБ и Мосбиржа введут новые ограничения из-за случаев дестабилизации цен бондов"
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