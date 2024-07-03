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Давыдов о рынке НХЛ: «Если уж «лесорубу» Задорову дали такие деньги, то такой мастер, как Гусев, будет купаться в предложениях»

– Накануне прошла информация, что лучший бомбардир «Динамо» и всей КХЛ прошлого сезона Никита Гусев приступил к тренировкам в Нью-Джерси.

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