Samsung начала принимать предварительные заказы на Galaxy S24 FE до официальной премьеры смартфона, раскрыты цены

Официальная премьера нового фанатского флагмана Samsung Galaxy S24 FE ожидается 26 октября, но несколько часов назад Samsung на зеркале своего североамериканского сайта начала принимать предварительные заказы на новинку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии