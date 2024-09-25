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Samsung начала принимать предварительные заказы на Galaxy S24 FE до официальной премьеры смартфона, раскрыты цены

Samsung начала принимать предварительные заказы на Galaxy S24 FE до официальной премьеры смартфона, раскрыты цены

Официальная премьера нового фанатского флагмана Samsung Galaxy S24 FE ожидается 26 октября, но несколько часов назад Samsung на зеркале своего североамериканского сайта начала принимать предварительные заказы на новинку.

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