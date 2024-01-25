Экипажи "Аллигаторов" уничтожили ракетами опорники ВСУ под Донецком

скриншот из видео Экипажи вертолетов Ка-52М, в народе известных как "Аллигаторы", нанесли ракетный удар по опорным пунктам и местами скопления живой силы ВСУ на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.
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