Теперь не больше 100 000 рублей – россиянам ограничат переводы через сервисы Евгения КомароваДля Россиян с 30 мая начнут действовать ограничения на переводы через специальные сервисы на сумму свыше 100 000 рублей.
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