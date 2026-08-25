Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 584 подписчика

Власти Подмосковья запустят акцию по сбору урожая с 7 сентября

Власти Подмосковья запустят акцию по сбору урожая с 7 сентября

В Подмосковье с 7 по 28 сентября пройдёт акция по сбору фруктов и бахчевых культур. Власти планируют установить брендированные баки для сбора урожая у СНТ и рынков, а в 2026 году открыть более 100 специализированных точек для предотвращения стихийных навалов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии