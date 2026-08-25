Власти Подмосковья запустят акцию по сбору урожая с 7 сентября

В Подмосковье с 7 по 28 сентября пройдёт акция по сбору фруктов и бахчевых культур. Власти планируют установить брендированные баки для сбора урожая у СНТ и рынков, а в 2026 году открыть более 100 специализированных точек для предотвращения стихийных навалов.