Власти Подмосковья запустят акцию по сбору урожая с 7 сентября

В Подмосковье с 7 по 28 сентября пройдёт акция по сбору фруктов и бахчевых культур. Власти планируют установить брендированные баки для сбора урожая у СНТ и рынков, а в 2026 году открыть более 100 специализированных точек для предотвращения стихийных навалов.
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