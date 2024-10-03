Священник Островский: сотни ученых БРЭ оказались без честно заработанных денег

Большая российская энциклопедия — правопреемница БСЭ — может погибнуть: старейший в стране научно-просветительский проект, который должен был заменить иностранную «Википедию», забросили, а сотрудникам с начала года перестали платить зарплату.
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