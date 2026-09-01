Ольга Хохлова поздравила первокурсников Владимирского филиала ПИМУ

В этом году 211 первокурсников и 49 ординаторов начали обучение во Владимирском филиале ПИМУ, 50 студентов смогут учиться по гранту благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета.
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