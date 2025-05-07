Флик: разочарован вылетом "Барселоны" из ЛЧ, но не игрой своих футболистов

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции признался, что остался разочарован после вылета команды из плей-офф Лиги чемпионов, однако отметил, что к его футболистам это разочарование не имеет отношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии