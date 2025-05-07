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Флик: разочарован вылетом "Барселоны" из ЛЧ, но не игрой своих футболистов

Флик: разочарован вылетом "Барселоны" из ЛЧ, но не игрой своих футболистов

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик на пресс-конференции признался, что остался разочарован после вылета команды из плей-офф Лиги чемпионов, однако отметил, что к его футболистам это разочарование не имеет отношения.

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