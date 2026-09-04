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Левый берег

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Собянин рассказал, как Москва поддерживает развитие пищевой промышленности

Для развития пищевой промышленности и привлечения инвестиций Москва создает необходимые условия. Как сообщил Сергей Собянин, компании могут получить льготные займы до 300 миллионов рублей по ставке до шести процентов годовых, компенсацию до 50 процентов ключевой ставки по инвестиционным кредитам и возмещение лизинговых платежей.

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